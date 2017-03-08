Их любовь выдержит любые испытания. Сегодня 43-летняя певица Наташа Королева поздравила своего супруга с днем рождения, находясь за много километров от него. «Сегодня в твой день рождения нас разделяет океан! Но океан не преграда для моих чувств которые я испытываю к тебе, такому родному и нежному, сильному и ранимому! Ты невероятно разный, с тобой легко и интересно, а главное с тобой не соскучишься и это точно! С днем рождения мой @lovepussu», — написала она в своем блоге.

Сейчас Наталья находится в США. Она покупает у афроамериканцев штаны с начесом и радует фанатов снимками без макияжа, отпуская шутки о том, что с ней флиртует синий M&M's. Сегодня она опубликовала серию фотографий мужа, которым несомненно гордится: на них он запечатлен с обнаженным торсом, в образе лихого казака, варвара, клоуна — все эти кадры вы можете увидеть в нашей галерее.

Сергей, в свою очередь, поздравил сегодня на своей странице всех родных, знакомых и не очень женщин: «С праздником, мои хорошие!»

Публикация от Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu)Мар 7 2017 в 8:13 PST

На прошлой неделе Глушко предавался ностальгии, незадолго до своего 47-летия он опубликовал несколько фотографий из своего архива.

Напомним, что именно подобные поездки становились последней каплей в чаше терпения любимых мужчин Лолиты Милявской, которая могла предложить им перенести день рождения из-за съемок. Сейчас она также обрела счастье с тем, кому неважно, как далеко находится жена в самый важный день в году. Ведь главное — не расстояние, правда?

Фото: instagram.com