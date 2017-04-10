Топ-модель Наталья Водянова в прошлом году стала мамой в пятый раз. Однако, до сих пор, она тщательно скрывала своего 10-месячного сына Романа. Малыша многодетная мать решила показать во время семейного отпуска в Японии, опубликовав снимок в Instagram.

«Показав сына впервые, Водянова почти сразу выложила и вторую фотографию, на которой позирует с детьми и фотографом Марио Тестино.», - пишет WMJ.ru.

«Приезжая в Японию, привози собственного Супермарио.», - подписала снимок Наталья.

Напомним, что от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у Водяновой есть трое детей: 16-летний Лукас, 11-летняя Нева и 10-летний Виктор. С французским бизнесменом Антуаном Арно, модель начала встречать в 2011-ом году. Спустя три года на свет появился сын Максим, а в прошлом году малыш – Роман.

Фото: Instagram