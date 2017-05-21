В последнее время Мария Кожевникова стала часто выкладывать в своем блоге фотографии мужа и детей. Однако если до этого семейные снимки вызывали лишь восторг у пользователей Сети, то недавняя публикация актрисы, где запечатлен ее супруг Евгений, который держит на руках двухлетнего сына Максима, стала предметом бурного обсуждения.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 21 2017 в 7:49 PDT

«Рождённые в один день! Это связь особенная, а любовь безгранична... маме остаётся только любоваться», — подписала Кожевникова.

Многие посчитали снимок очень трогательным и нежным, отметив, что через него «чувствуется» отцовская любовь: «Любоваться таким фото», «Как трогательно!», «Счастья Вашей семье и Вашим мальчикам!», «Крепкого здоровья и новых прекрасных свершений!».

Но нашлись и те, кто увидел лишь минусы этого фото, указав на то, что подобного рода кадр должен оставаться в пределах семейного альбома: «Мария, а почему малыш голый?», «А что, ребенок то голый? Вроде уже не совсем маленький», «Ааааа, ребёнок голый! Кошмар!!! Да ещё и у папы на руках».

А как вы относитесь к подобным фото?

Фото: instagram.com