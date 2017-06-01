На днях дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария отметила свое 16-летие. В честь этого события гордый отец опубликовал в Instagram милое фото девочки, где ей всего пять лет, подписав: «Где же это время? Дочка! 2006.».

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Июн 10 2017 в 12:28 PDT

Поскольку Толкалина сейчас находится на гастролях, поздравить Машу она решила также с помощью своего блога, опубликовав трогательный семейный снимок, объявив себя «16-летней мамой».

Сегодня у Смородинки Марийки день рожденья!! Сегодня я 16ти летняя мама. А Егор 16 ти летний папа)))) поздравления принимают счастливые родители))) совершеннолетие настало в нашей жизни))) Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июн 5 2017 в 7:08 PDT

А буквально несколько часов назад актриса и вовсе решила отпраздновать «16-летие материнства» на большом воздушном шаре.

А как еще праздновать 16 летие материнства? Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июн 11 2017 в 1:14 PDT

К слову, Толкалина не раз рассказывала о непростых отношениях с дочерью. В отличие от Кончаловского, который отлично ладит с Машей, артистке трудно найти общи язык с наследницей, потому что у них совершенно разные характеры. К тому же, как призналась сама Любовь у нее частые перемены настроения, что еще больше усугубляет ситуацию.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 31 2017 в 10:35 PDT

«У меня ужасный характер, частые перемены настроения. Кроме того, я устаю, а значит, все задачи превращаются в проблемы и поводы поссориться. Иногда я останавливаюсь и думаю: «С кем я ругаюсь? С человеком, которого произвела на свет. Ближе его у меня никого нет». Страшно расстраиваюсь и могу рыдать потом весь день», - сообщала актриса.

Фото: instagram.com, eastnews.ru