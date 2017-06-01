На днях дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария отметила свое 16-летие. В честь этого события гордый отец опубликовал в Instagram милое фото девочки, где ей всего пять лет, подписав: «Где же это время? Дочка! 2006.».
Поскольку Толкалина сейчас находится на гастролях, поздравить Машу она решила также с помощью своего блога, опубликовав трогательный семейный снимок, объявив себя «16-летней мамой».
А буквально несколько часов назад актриса и вовсе решила отпраздновать «16-летие материнства» на большом воздушном шаре.
К слову, Толкалина не раз рассказывала о непростых отношениях с дочерью. В отличие от Кончаловского, который отлично ладит с Машей, артистке трудно найти общи язык с наследницей, потому что у них совершенно разные характеры. К тому же, как призналась сама Любовь у нее частые перемены настроения, что еще больше усугубляет ситуацию.
«У меня ужасный характер, частые перемены настроения. Кроме того, я устаю, а значит, все задачи превращаются в проблемы и поводы поссориться. Иногда я останавливаюсь и думаю: «С кем я ругаюсь? С человеком, которого произвела на свет. Ближе его у меня никого нет». Страшно расстраиваюсь и могу рыдать потом весь день», - сообщала актриса.
Фото: instagram.com, eastnews.ru
жалко женщину,так и осталась недооцененной,непризнанной в семье гражданского мужа,глаза всегда печальные
А можно уже без Толкалиной, а то в последнее время уж больно ее ТОЛКАЮТ и ТОЛКАЮТ. Порядком поднадоела. Сама что ли проплачивает публикации?