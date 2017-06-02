На этой неделе социальные сети и СМИ обсуждали высказывание 19-летней дочери пресс-секретаря президента России о программе реновации и пешеходной Москве. Слова девушки были восприняты в штыки и получили свою порцию критики из-за того, что та большую часть времени проводит в Европе. В четверг, 1 июня, Елизавета Пескова порадовала хейтеров новой скандальной записью.

«Вообщем, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», — ошарашила девушка подписчиков.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Июн 1 2017 в 8:47 PDT

«Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара», — написала дочь Дмитрия Пескова.

Красавица-блондинка сообщила, что ее рацион состоит из «лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги — альбиноса, и девонских крабов». «Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман — мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придется», — отметила она.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Янв 8 2017 в 1:23 PST

«Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру — золотое обертывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду "ДеньгиНарода" скидка 1%», — продолжила наследница слуги народа.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Сен 6 2016 в 7:47 PDT

Накануне ее отец сообщил, что Лиза — «взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях», что она не преминула сделать, разом ответив всем критикам: «Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы».

Род своей деятельности Елизавета описала следующим образом: «Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей». «У меня 13 рабов : Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле, купил Камамбер... Ну, я думаю каждый меня поймет, пришлось уволить неуча», — продолжила она.

«Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится — я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее — за мной», — подытожила она.

В качестве места своего пребывания Елизавета отметила Париж, где в последние годы живет и учится.

«Лиза — сатирик», «Однаааако», «Отлично Лизок! Так держать!», «Нет слова "вообщем". Есть "в общем". Стыдно не знать родного языка. Своими постами привлекаешь лишнее внимание к персоне своего отца», «Кто-нибудь заберите у нее золотой айфон, чтобы мы больше не читали этот феерический бред», «Неплохо в комментариях бомбануло», — пишут шокированные фолловеры.

Лиза предпочитает не отвечать на комментарии.

Фото: instagram.com