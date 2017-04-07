Известная модница и модель Лена Перминова устроила шикарный праздник для своей принцессы

30-летняя модель Лена Перминова и ее супруг, 57-летний предприниматель Александр Лебедев, воспитывают троих детей — Никиту, Егора и Арину. Все они унаследовали мамину красоту, но малышка Арина стала настоящей жемчужинкой этой семьи. Именно такой праздник — нежный и воздушный — устроила для нее мама.

Свой 3-й по счету день рождения кроха встречала в платье, достойном настоящей принцессы. «Потрясающее кутюрное платье ждет нашу именинницу завтра», — написала ее мама в блоге, показав подписчикам сие произведение искусства.

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)Апр 6 2017 в 3:03 PDT

С самого утра специальная служба украсила дом воздушными шарами:

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)Апр 7 2017 в 4:31 PDT

«Моя любовь, моя жизнь, моя радость. С днем рождения», — обратилась мама к дочери.

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)Апр 7 2017 в 2:03 PDT

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)Апр 7 2017 в 10:03 PDT

Поклонники отмечают отменный вкус, который мама прививает девочке. Перминова тщательно следит за Аришиным гардеробом. Уже сейчас крохе пророчат будущее модели.

Фото: instagram.com