30-летняя модель Лена Перминова и ее супруг, 57-летний предприниматель Александр Лебедев, воспитывают троих детей — Никиту, Егора и Арину. Все они унаследовали мамину красоту, но малышка Арина стала настоящей жемчужинкой этой семьи. Именно такой праздник — нежный и воздушный — устроила для нее мама.
Свой 3-й по счету день рождения кроха встречала в платье, достойном настоящей принцессы. «Потрясающее кутюрное платье ждет нашу именинницу завтра», — написала ее мама в блоге, показав подписчикам сие произведение искусства.
С самого утра специальная служба украсила дом воздушными шарами:
«Моя любовь, моя жизнь, моя радость. С днем рождения», — обратилась мама к дочери.
Поклонники отмечают отменный вкус, который мама прививает девочке. Перминова тщательно следит за Аришиным гардеробом. Уже сейчас крохе пророчат будущее модели.
Фото: instagram.com