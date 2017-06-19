Семейную жизнь Ксении Бородиной и Курбана Омарова сложно назвать безоблачной. Некоторое время отцу пришлось провести вдали от новорожденной дочери из-за обиды, которую он нанес ее матери. Но все разногласия — в прошлом, и теперь бизнесмен наслаждается семейным бытом.

«Поймал тот редкий момент, когда этот моторчик устал и прилег. Ровно через минуту, она будет гонять по дому с новой силой. Ну, а пока я счастлив обнять ее, и пусть весь мир подождет», — поделился мужчина.

Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow)Июн 19 2017 в 8:49 PDT

Старшие дети, родившиеся от других отношений, отлично ладят с сестренкой и между собой.

Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow)Апр 11 2017 в 4:43 PDT

Напомним, что родители полтора года скрывали лицо дочки: на всех семейных фотографиях девочка сфотографирована сбоку или со спины. А до ее рождения Ксения Бородина всячески пыталась скрыть беременность, хотя и не всегда удачно: телеведущая начала получать поздравления, когда в срочном порядке перенесла свадьбу, и с тех пор они только множились.

Первые фотографии малышки Теи, на которых видно лицо девочки, появились в Сети чуть больше недели назад. Тогда поклонники звездной пары сочли, что кроха больше похожа на папу, хотя тот уверен в обратном. «Папина кровь, мамина красота», — говорит он.

В тот день она обняла меня очень сильно за шею. Ее напугал шум музыки и куча разрисованных клоунов. Сидела на моих рука и внимательно наблюдала за этими невиданными ранее существами. Ну, а я держал ее крепко и кайфовал. Чувство, когда твоя дочь обнимает тебя и верит в твою защиту не передать словами. Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Июн 13 2017 в 2:47 PDT

Фото: instagram.com