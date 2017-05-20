Ксения Бородина – одна из самых популярных персон в Instagram, за ее страницей следят более 9 миллионов фолловеров. В настоящее время телеведущая находится с супругом и детьми в Краснодаре. Сегодня Ксения порадовала подписчиков фотографиями из сафари-парка «Солнечный остров».
Судя по фотографиям, Ксения с супругом прекрасно отдохнули в компании своих детей и друзей – Дарьи и Сергея Пынзарь. Хорошему отдыху также способствовала прекрасная солнечная погода.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Пара воспитывает троих детей: сына Курбана от предыдущего брака Омара, дочь Ксении от первого брака Марусю и общую дочь Тею.
Фото: instagram.com