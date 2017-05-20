Ксения Бородина – одна из самых популярных персон в Instagram, за ее страницей следят более 9 миллионов фолловеров. В настоящее время телеведущая находится с супругом и детьми в Краснодаре. Сегодня Ксения порадовала подписчиков фотографиями из сафари-парка «Солнечный остров».

Публикация от borodylia (@borodylia)Май 20 2017 в 4:38 PDT

Судя по фотографиям, Ксения с супругом прекрасно отдохнули в компании своих детей и друзей – Дарьи и Сергея Пынзарь. Хорошему отдыху также способствовала прекрасная солнечная погода.

Публикация от Даша Пынзарь (@darya_pinzar86)Май 20 2017 в 5:45 PDT

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Пара воспитывает троих детей: сына Курбана от предыдущего брака Омара, дочь Ксении от первого брака Марусю и общую дочь Тею.

Фото: instagram.com