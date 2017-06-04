48-летняя Эвелина Бледанс – мама «солнечного» ребенка. Фотографии 5-летнего Семена часто появляются в микроблоге знаменитости. Сегодня, например, Эвелина пожелала подписчикам доброго утра под ярким трогательным снимком с сыном.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Июн 3 2017 в 11:27 PDT

Фолловеры знаменитости написали в комментариях много теплых слов в ответ: «Какие вы красивые и яркие!», «Семик сладенький», «Семочка как всегда милашка! Какой славный мальчик!», «Семик в таком наряде не потеряется! Очень ярко!», «Очень добрый! Мамин сынок!»

Напомним, Эвелина Бледанс родила сына в 2012 году. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна, но это не отпугнуло звездную маму. Актриса приняла решение не молчать о том, что ее ребенок не такой как все. Знаменитость не прячет сына от общества, более того, она ведет аккаунты от имени малыша в социальных сетях и показывает всем, что не страшно родиться и жить таким особенным. Своим примером она доказывает, что воспитывать необычного малыша совсем не в тягость.

Вы можете также почитать и о других известных мамах особенных детей.

(Орфография и пунктуация авторов сохранена — прим.ред.)

Фото: instagram.com