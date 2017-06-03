Знаменитая актриса Ирина Гринева с супругом, фигуристом Максимом Шабалиным, воспитывают трехлетнюю дочь Василису. Очень часто Гринева публикует фотоснимки с дочерью в своем Instagram. Недавно актриса выложила снимок Василисы в восточном наряде. «Я в детстве мечтала быть балериной. Теперь моя малышка, совсем скоро выступает на одной сцене с солистами Большого театра! Мы занимаемся в Мастерской балета артиста Большого Театра Егора Симачева. И вот, наконец, первое выступление 4июня. Сейчас мы готовимся», — гласит подпись к снимку.

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)Июн 2 2017 в 3:21 PDT

Подписчики актрисы в комментариях порадовались за девочку и пожелали ей удачи: «Браво, Василиса!», «Успехов маленькой балерине на сцене!», «Больших успехов этому юному дарованию! Вы прекрасны!».

Напомним, Ирина Гринева и Максим Шабалин узаконили отношения в 2010 году, а в 2013 году актриса подарила фигуристу дочь.

(Орфография и пунктуация авторов сохранена – Прим.ред.)

Фото: Instagram.com