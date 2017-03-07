В эти выходные Иман, супруга скончавшегося от рака в январе прошлого года музыканта Дэвида Боуи, опубликовала в своем Instagram фотографию дочери. 16-летняя Александрия (Лекси) Зара Джонс стала совсем взрослой, заметили подписчики.

Снимки девочки очень редки в социальных сетях модели. До этого она показывала Лекси лишь однажды после смерти мужа: это было черно-белое фото дочери, сделанное в августе, в ее 16-й день рождения. Женщина до сих пор скучает по любимому мужчине. «Мой вечный Валентин», — называла она его несколькими неделями ранее.

My forever Valentine #BowieForever #ValentinesDay Публикация от IMAN (@the_real_iman) Фев 14 2017 в 4:42 PST

Пара сыграла свадьбу лишь после 2 лет совместной жизни, а встретились они на дружеской вечеринке в 1990 году. Друзья говорили, что артисту была нужна именно такая женщина, как она: привлекающая к себе внимание, сильная, властная. После рождения малышки он стал примерным семьянином и принял решение больше времени проводить с родными людьми.

У Иман также есть дочь Зулеха от отношений с Спенсером Хейвудом, Дэвид воспитывал сына Дункана от бывшей жены Энджи.

Фото: globallookpress.com, instagram.com, dailymail.co.uk