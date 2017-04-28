Этой весной популярная певица Наталья Ионова и ее супруг приняли решение отправить детей в Испанию. Несмотря на то, что обе девочки очень любят танцевать, они не смогли принять участие в благотворительном марафоне «Лучшие друзья», который активно поддерживает их мама. Все дело в том, что шестилетняя дочь певицы Вера не может находится в России.

«Приходится уезжать на время цветения, чтобы ребеночка не пичкать лекарствами. Мы стараемся пережидать этот период в другой стране, где нет берез. Я тоже достаточно чувствительна, но не настолько все-таки сильно, как она. У старшей дочери никаких аллергических реакций, к счастью, нет», — цитирует ее «Летидор».

Мама очень скучает по девочкам, но из-за работы не можеть быть с ними. Ее роль на время взял на себя папа, бизнесмен Александр Чистяков. Певица рассказала, что он очень заботливый и внимательный и она ему полностью доверяет.

«Мы стараемся не воровать у детей детство, чтобы они могли и купаться, и загорать, и отдыхать. Я очень скучаю по детишкам, потому что пока к ним вырваться не получается. Все майские праздники буду работать», — пояснила мама.

Публикация от Best Buddies Russia (@bestbuddiesrussia)Апр 23 2017 в 6:52 PDT

Девятилетняя Лидия скоро вернется в Москву, чтобы пойти в школу. А ее младшая сестра останется за границей до тех пор, пока ее здоровью ничего не будет угрожать.

Фото: instagram.com