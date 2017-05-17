Слухи о беременности актрисы Елены Подкаминской, известной многим благодаря яркой роли в сериале «Кухня», начали появляться в конце марта. Тогда тайну звезды раскрыла ее соседка: «Сейчас она вроде в положении. Пусть у них все сложится. Уж очень мне Леночка нравится», — цитировали ее СМИ. Сегодня актриса подтвердила эту информацию.

«Я не стремлюсь делать инфоповод из личной жизни. Для меня это интервью журналу — скорее эксперимент, очень надеюсь, что в результате удастся избежать пересудов и бессмысленных фантазий. Хочется уберечь себя и близких мне людей от ненужных разговоров и слухов», — рассказала она журналу ОК!

Женщина рассказала, что не собирается долго засиживаться в декретном отпуске. Она просто сбавила ритм и надеется на крепкий тыл и поддержку родных и близких.

Напомним, в 2015 году Елена Подкаминская решила развестись с бизнесменом Александром Пляцевым. Как объяснила актриса, далекий от шоу-бизнеса супруг ревновал ее к партнерам по съемочной площадке и не был доволен ее растущей славой. Сейчас Подкаминская воспитывает дочь Полину.

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)Сен 18 2016 в 7:25 PDT

Фото: instagram.com, starface.ru