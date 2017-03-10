Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева родила сына от супруга Константина. Малыш появился на свет в одной из государственных клиник Киргизии, сообщает «Летидор». Счастливую маму поздравляют в социальных сетях:

«Пусть ваш сыночек растет богатырем», «Поздравляю мамочку!», «Поздравляю с рождением сына. Оставайся такой же простой», «Алия и Костя, от всей души поздравляю с долгожданным событием! Здоровья, счастья! Пусть только светлое и доброе будет в жизни вашего малыша!».

Ранее Алия Шагиева рассказала о том, как трогательно и старательно во время беременности ее поддерживал муж:

«Человек, который не делит дела на "женские" и "мужские", который все этапы подготовки проходит вместе со мной и делает это с большим удовольствием; я жду родов как самого крутого путешествия в моей жизни, потому что это путешествие разделит со мной любимый человек, и наша психологическая готовность к этому событию достигла своего пика. Вчера было очень, очень трогательно видеть, как Костя учится завязывать слинг (приспособление из ткани для ношения ребёнка без использования рук и без нагрузки на спину). Меня тоже заставил попробовать, хотя я долго отпиралась, потому что схемы мне кажутся непонятными. Если бы не Костя, я бы не решилась, наверное».

Фото: Instagram, ВКонтакте