Анна Седокова поселила своих дочек в Лос-Анджелесе. Певица часто приезжает в Россию на концерты, но девочки живут в США и ходят в частную русскую школу. С младшей дочкой много общается отец девочки, бывший муж Анны Максим Чернявский. Он учит девочку играть в баскетбол и водит на занятия по каратэ. Успехами 5-летней Моники Максим делится в блоге.

Вчера дочь Седоковой впервые в жизни получила пояс по каратэ.

Публикация от Maxim Cherniavsky (@max_la)Мар 11 2017 в 7:18 PST

«Ну а Моника идёт по принципу «на папу надейся, да сам не плошай», и на этой неделе получила свой первый пояс по Карате!» — подписал фотографию Максим. Сам Чернявский занимается боксом и подает пример дочке. Они вместе плавают и катаются на лыжах, папа учит Монику водить машину. Анна Седокова часто пишет, что старшая дочь, 12-летняя Алина очень дружна с Моникой.

Напомним, сейчас певица ждет третьего ребенка. Пара готовится к свадьбе.

Фото: instagram.com