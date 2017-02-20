Полина и Дмитрий Дибровы вместе вот уже десять лет, и они счастливы, сообщила на своей странице в Instagram жена ведущего. «Ровно 10 лет назад я познакомилась с Димой... Холодный февральский вечер. Победа на конкурсе красоты. Яркие огни Москвы. Урок "держания" палочек для суши. Песня My Way", — написала Полина. Важную для них дату супруги отметили на природе в окружении близких друзей.

Ровно 10 лет назад я познакомилась с Димой .... Холодный февральский вечер. Победа на конкурсе красоты. Яркие огни Москвы. Урок "держания" палочек для суши. Песня My Way. Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Фев 20 2017 в 12:33 PST

А мы взлетаем У нас самые невероятные друзья и близкие!!!! Спасибо всем за поздравления! Мы счастливы ☄ Любим вас Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Фев 20 2017 в 12:06 PST

Дмитрий Дибров познакомился с будущей супругой, когда ей было 17, а ему — 47 лет. Полина тогда приехала из Ростова-на-Дону в Москву и заняла первое место в конкурсе красоты «Мисс Тело», одним из членов жюри которого был телеведущий. По словам Диброва, до свадьбы, которая состоялась 28 марта 2009 года, они отказались от интимных отношений. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей — семилетнего Александра, трехлетнего Федора и младшего Илью, которому в мае исполнится два года.

Фото: Insatgram, globalookpress.com