В рейтинге идеальных отцов известный футболист Дэвид Бекхэм занимает одно из первых мест, и это неспроста. Он обожает возиться с детьми, а все его тело покрыто посвященными им татуировками. На днях мужчина собрал дорожные сумки и отправился с Харпер и Бруклином в Африку — чтобы не мешать маме, которая решила посвятить свое время работе.
Вчера счастливый папаша поделился впечатлениями от поездки и памятными кадрами, которые они сделали вместе с сыном — начинающим, но уже добившимся определенных успехов фотографом.
И пока Дэвид упивается прекрасными видами и сюжетами из жизни диких зверей, котораые ассоциируются у него с фильмом «Крокодил Данди», Бруклин совершенствует свое мастерство художественной съемки.
Мама пристально следит за обновлениями в их блогах. «Красивые мальчики и поцелуи из прекрасного далека. С любовью от Бекхэмов», — оставила она комментарий под снимком любимых мужчин.
Всего в звездном семействе четверо детей: 18-летний Бруклин, 14-летний Ромео, 12-летний Круз и 5-летняя Харпер.
Фото: instagram.com