В рейтинге идеальных отцов известный футболист Дэвид Бекхэм занимает одно из первых мест, и это неспроста. Он обожает возиться с детьми, а все его тело покрыто посвященными им татуировками. На днях мужчина собрал дорожные сумки и отправился с Харпер и Бруклином в Африку — чтобы не мешать маме, которая решила посвятить свое время работе.

Вчера счастливый папаша поделился впечатлениями от поездки и памятными кадрами, которые они сделали вместе с сыном — начинающим, но уже добившимся определенных успехов фотографом.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)Июн 1 2017 в 11:54 PDT

И пока Дэвид упивается прекрасными видами и сюжетами из жизни диких зверей, котораые ассоциируются у него с фильмом «Крокодил Данди», Бруклин совершенствует свое мастерство художественной съемки.

Публикация от bb (@brooklynbeckham)Май 29 2017 в 9:36 PDT

Мама пристально следит за обновлениями в их блогах. «Красивые мальчики и поцелуи из прекрасного далека. С любовью от Бекхэмов», — оставила она комментарий под снимком любимых мужчин.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)Июн 1 2017 в 9:04 PDT

Всего в звездном семействе четверо детей: 18-летний Бруклин, 14-летний Ромео, 12-летний Круз и 5-летняя Харпер.

Фото: instagram.com