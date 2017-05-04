Актриса Дарья Мельникова, знакомая телезрителям по сериалу «Папины дочки», предпочитает не предавать свою личную жизнь широкой огласке. Время от времени она показывает фотографии с мужем, актером Артуром Смольяниновым, а вот фото сына в ее блоге — огромная редкость. Сегодня она поделилась кадром с прогулки.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Май 4 2017 в 12:31 PDT

«Что бы рыбка никуда не уплыла», «Крутое фото! Вы уже на велике?! Вообще!», «До сих пор не могу поверить что ты МАМА. Восхищаюсь тобой», — восщищены подписчики.

Мальчик родился в октябре 2015 года. Его имя пара до сих пор держит в секрете, как не показывает и лица крохи. Есть версия, что так как малыш появился на свет в день рождения Смольянинова, то и назвали его Артуром, в честь папы, пишет портал «Летидор».

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова», в 2013 году пара официально оформила отношения.

Фото: instagram.com