Бейонсе и Джей Зи объявили, что скоро они станут родителями еще двоих детей. Ранее певица заявляла, что не хочет больше иметь детей. Но супруг пригрозил ей разводом, и ради спасения брака певица решила еще раз стать мамой. Сейчас Бейонсе выходит в свет с довольно сильно округлившимся животом. В эти выходные певица решила посетить с дочкой Американский Театр Танца.

А перед этим устроила фотосессию в белом платье и в розовом пальто.

Свой образ Бейонсе дополнила туфлями, украшенными змеями и большими серьгами. В дороге мама с дочкой развлекались с помощью телефона. Они делали забавные рожицы и кривлялись.

Дочке певице Блю Айви сейчас 4 года. Она часто выходит с мамой на показы и появляется на премиях.

Фото: instagram.com