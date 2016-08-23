К такому выводу западные СМИ пришли, увидев рекордное количество охраны рядом с Медицинским центром Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана. Так ли это на самом деле пока неизвестно, официальных комментариев со стороны звездной четы и их представителей не поступало.
Накануне же особое внимание к этой ситуации привлек сам Джей Зи. Исполнитель не приехал на вручение одной из самых престижных наград в музыкальной сфере. А ведь он стал первым в истории рэпером, которого включили в Зал славы авторов песен в Нью-Йорке. Поклонники решили, что отсутствие Джей Зи связано с тем, что его супруга родила двойню.
Еще большей интриги внес Барак Обама, который сам огласил имена победителей на церемонии. Бывший президент США записал видео, где сообщил, что он является большим фанатом творчества рэпера и сказал пару слов о детях.
По словам Обамы, они с Джей Зи очень похожи, хотя бы потому, что у них обоих есть дочки. Однако Барак отметил, что музыкант «побьет его», когда появятся близнецы. Так как у экс-президента есть две наследницы Наташа и Малия, а у музыканта подрастает малышка Блю Айви, пользователи Сети восприняли слова бывшего президента как намек на то, что Джей Зи «побьет его» по количеству дочек, имея в виду девочек-близнецов.
Фото: instagram.com, eastnews.ru, globallookpress.com