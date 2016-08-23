К такому выводу западные СМИ пришли, увидев рекордное количество охраны рядом с Медицинским центром Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана. Так ли это на самом деле пока неизвестно, официальных комментариев со стороны звездной четы и их представителей не поступало.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Авг 23 2016 в 7:38 PDT

Накануне же особое внимание к этой ситуации привлек сам Джей Зи. Исполнитель не приехал на вручение одной из самых престижных наград в музыкальной сфере. А ведь он стал первым в истории рэпером, которого включили в Зал славы авторов песен в Нью-Йорке. Поклонники решили, что отсутствие Джей Зи связано с тем, что его супруга родила двойню.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Май 4 2017 в 11:06 PDT

Еще большей интриги внес Барак Обама, который сам огласил имена победителей на церемонии. Бывший президент США записал видео, где сообщил, что он является большим фанатом творчества рэпера и сказал пару слов о детях.

По словам Обамы, они с Джей Зи очень похожи, хотя бы потому, что у них обоих есть дочки. Однако Барак отметил, что музыкант «побьет его», когда появятся близнецы. Так как у экс-президента есть две наследницы Наташа и Малия, а у музыканта подрастает малышка Блю Айви, пользователи Сети восприняли слова бывшего президента как намек на то, что Джей Зи «побьет его» по количеству дочек, имея в виду девочек-близнецов.

Фото: instagram.com, eastnews.ru, globallookpress.com