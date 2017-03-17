В декабре прошлого года российские СМИ сообщили, что актриса Анна Банщикова готовится стать многодетной мамой. Об этом стало известно после премьеры фильма Эмира Кустурицы «По млечному пути». Сегодня стало известно, что в элитном клиническом госпитале женщина родила девочку, они обе чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Новорожденную назвали Марией, передает «Дни.ру». Анна и ее супруг, адвокат Всеволод Шаханов, воспитывают также двух мальчиков: 9-летнего Михаила и 7-летнего Александра. Пол будущего ребенка пара узнала заранее.

Анна и Всеволод познакомились в 2006 году, ранее актриса состояла в браке с музыкантом Максимом Леонидовым. По слухам, именно Банщиковой Максим посвятил свою знаменитую песню «Девочка-видение».

Фото: starface.ru