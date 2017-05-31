Сегодня сыну Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили исполнилось пять лет. «С Днем рождения нашего самого любимого зайчика на свете! Солик, как хорошо, что ты у нас родился! Ты самое лучшее, что мы с папой сотворили на этой планете», — написала она.
Мама устроила для мальчика пышный праздник:
Главной гостьей мероприятия стала девочка Даша. «Тот случай, когда твоя первая любовь, Королева детсада или "Как построить свою любовь в условиях жуткой конкуренции". Эх, Даша, Даша, разбила сердце парню», — написала звездная «свекровь».
Родители мальчика одобрили эту кандидатуру. Они воспитывают мальчика добрым и умным, и уверены, что ему удастся выдержать любую конкуренцию.
Фото: instagram.com