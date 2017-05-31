Сегодня сыну Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили исполнилось пять лет. «С Днем рождения нашего самого любимого зайчика на свете! Солик, как хорошо, что ты у нас родился! Ты самое лучшее, что мы с папой сотворили на этой планете», — написала она.

Мама устроила для мальчика пышный праздник:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Май 31 2017 в 12:08 PDT

Главной гостьей мероприятия стала девочка Даша. «Тот случай, когда твоя первая любовь, Королева детсада или "Как построить свою любовь в условиях жуткой конкуренции". Эх, Даша, Даша, разбила сердце парню», — написала звездная «свекровь».

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Май 31 2017 в 8:44 PDT

Родители мальчика одобрили эту кандидатуру. Они воспитывают мальчика добрым и умным, и уверены, что ему удастся выдержать любую конкуренцию.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 3 2017 в 6:36 PST

Фото: instagram.com