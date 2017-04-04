Сегодня 34-летняя певица Анастасия Стоцкая сообщила в своем блоге радостную новость – вчера она во второй раз стала мамой! Артистка опубликовала в Instagram фото новорожденной малышки, подписав: «Вчера в 15:08 аист принес нам нашу принцессу 53 см 3370 кг».

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Май 7 2017 в 11:29 PDT

Подписчики уже оставили не один десяток сообщений с поздравлением счастливой маме: «поздравляю с рождением малышки!», «рождением маленькой принцессы!», «Поздравляю! Счастья, здоровья», «Поздравляю растите здоровенькие!!!!».

Напомним, что о беременности Стоцкой стало известно в конце прошлого года. Как раннее сообщала в своих интервью певица, о том, что она ждет ребенка узнала, сидя в салоне красоты: «Я пошла красить брови, но они ни с того ни с сего плохо прокрашивались хной. Помню, как девочка-визажист мне сказала: «Странно. Обычно так бывает у беременных». И тут я все поняла! А тест лишь подтвердил догадки». Сейчас у артистки подрастает шестилетний сын Александр.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Апр 3 2017 в 11:54 PDT

Поздравляем Анастасию с прибавлением и желаем всего самого лучшего!

Фото: instagram.com