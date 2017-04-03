В конце прошлого года стало известно, что Стоцкая готовится стать мамой во второй раз. Долгое время певица всячески пыталась скрыть этот факт, прикрываясь объемными платьями и блузами. Но такое радостное событие невозможно долго держать в секрете, и в итоге Анастасия выложила в соцсети фото, где и сообщила всем интересующимся о беременности. В интервью журналу «Летидор», 34-летняя певица рассказала о том, как проходит ожидание второго малыша и как она поняла, что беременна.

«Узнала очень неожиданным образом. Я пошла красить брови, но они ни с того ни с сего плохо прокрашивались хной. Помню, как девочка-визажист мне сказала: «Странно. Обычно так бывает у беременных». И тут я все поняла! А тест лишь подтвердил догадки.».

По словам артистки, долго засиживаться в декрете она не собирается, и в скором времени начинает репетиции в новом проекте. Однако гастрольную деятельность Стоцкая решила пока приостановить, а вот сыграть в спектакле сможет запросто.

Что касается извечного вопроса о наборе веса при беременности, певица уверяет, что совсем не беспокоится о лишних килограммах.

«На данный момент я поправилась примерно на 10 кг. Не могу сказать, что слежу за питанием. К сожалению, сейчас я как-то расслабилась — я ем все. Зато прониклась йогой, занимаюсь дважды в неделю, что радует», - поделилась артистка.

Как личность известная, Анастасия все время находится под прицелом камер. Однако сама певица против публичности своего сына. Но против, так называемых «инстамам» ничего не имеет.

«Если мамам и их деткам нравится быть звездами «Инстаграма», почему бы и нет? Тем более если это красиво. Саша занимается гимнастикой, ходит в театральную студию, учится играть на фортепиано. На мой взгляд, не мужское это дело — красоваться в социальных сетях!».

Фото: Instagram