Алек Болдуин недавно написал книгу мемуаров, некоторые особенно важные моменты из которой описал на шоу «Доброе утро, Америка». Особенно актеру запомнился и оставил темный след в памяти случай с его дочерью Айленд.

«Есть люди, которые постоянно напоминают нам об этом, поэтому рана не заживает. Моей дочери это по-прежнему причиняет боль», — признался Болдуин, припомнив случай десятилетней давности, когда не только обругал свою на тот момент 11-летнюю дочь и назвал ее свиньей, но и унизил ее мать.

Дело в том, что в 2007-ом Алекс Болдуин оставил на автоответчике дочери грубое сообщение, которое стало достоянием общественности после того, как актер боролся за право опеки над ней с экс-супругой Ким Бейсингер. Айленд не ответила на звонок отца, который работал в другом городе, хотя они договорились созвониться в определенное время. Болдуин так разозлился, что заявил девочке буквально следующее:

«Ты грубая, маленькая, глупая свинья. У тебя нет мозга и элементарной порядочности нормального человека. Мне плевать, 12 тебе лет или 11, ребенок ты или нет, или что твоя мама такая же безмозглая заноза в заднице, которой плевать на то, что ты делаешь, пока я волнуюсь. Я не могу дозвониться, и это последний раз, когда ты меня унижаешь».

Этот случай навсегда оставил неприятный осадок между отцом и дочерью, к тому же стал причиной разрыва отношений. Стоит отметить, что ссора произошла во время вражды между Болдуином и матерью Айленд — Ким Бейсингер. Скандальные подробности их развода, который длился несколько месяцев, были главными темами СМИ. Спустя некоторое время актер все же извинился перед бывшей супругой и дочерью за свое поведение и громкие высказывания. Но даже спустя десятилетие актер корит себя за это.

В итоге отношения между актером и его наследницей более-менее наладились, подтверждением тому стали регулярные выходы в свет, где Болдуин и Айленд вместе позируют перед камерами. Сейчас 59-летний актер счастлив в браке с 33-летней Хилари Томас. У пары трое детей, а сам Алек гордо носит звание многодетного отца и старается не совершать прежних ошибок.

Фото: Global Look Press, East News