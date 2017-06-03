Известная 35-летняя голливудская актриса Кирстен Данст в недавнем интервью заявила, что готова стать мамой. По словам знаменитости, это желание возникло у нее совсем недавно. «На самом деле, я вовсе не из тех женщин, которые с ранней молодости твердят: «Я поскорее хочу родить ребенка!» Я об этом вообще не думала, пока не появилась на свет моя крестная дочка. Но теперь я так ее полюбила…Вчера, к примеру, я уложила малышку спать. А утром она спросила у своей мамы своим милым голоском: «Где же Кики (то есть я)?» И тут я поняла: «Боже, как я хочу, чтобы и у меня была такая же крошка…», — цитирует Кирстен портал People. Актриса, чья карьера началась в три года, признается, что пора взять паузу и создать семью.

Напомним, в январе этого года стало известно о помолвке Кирстен Данст с ее коллегой по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом. В интервью People актриса заявила, что дата свадьбы уже назначена, но сообщить, когда состоится это событие, Данст отказалась. «Это наше личное дело!» — заявила она.

Фото: globallookpress.com, gettyimages.com