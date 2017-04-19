Сегодня на сайте журнала Forbes был опубликован рейтинг самых богатых жен слуг народа. Бывшая фигуристка Татьяна Навка заняла в нем почетное 20-е место. Данные о состояниях женщин были позаимствованы из деклараций членов Администрации Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Кабинета Министров РФ за 2016 год.

Избранница пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласно этим данным, заработала в отчетном году в 10 раз больше мужа. Общая сумма заработка супругов составила около 134 миллионов рублей. У бывшей спортсменки также есть три автомобиля, четыре квартиры, два жилых дома и два земельных участка.

Самой богатой женой политика стала жена депутата ГД Александра Некрасова Елена Некрасова, которая заработала 646 миллионов рублей. Она владеет несколькими компаниями в строительном холдинге «Лидер Групп», который входит в первую десятку застройщиков страны.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Фото: starface.ru, instagram.com, globallookpress.com