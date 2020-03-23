78-летняя звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» борется с раком

Барбара Брыльска не любит давать интервью, но однажды рассказала, что давно перестала отмечать дни рождения из-за возраста и проблем со здоровьем.

Эльдаровская Надя говорила, что из-за радикулита ей пришлось даже нанять сиделку, которая помогает ей дома.

Как выяснил «СтарХит», проблемы у 78-летней звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» куда серьезнее: актриса борется с раком. Издание сообщает, что у актрисы рак языка.

На вопрос, правда ли, что она борется со страшной болезнью, Барбара Брыльска спокойно ответила: «Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо, но нужно время».