78-летняя звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» борется с раком
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Фото: Кадр фильма
Барбара Брыльска не любит давать интервью, но однажды рассказала, что давно перестала отмечать дни рождения из-за возраста и проблем со здоровьем.
Эльдаровская Надя говорила, что из-за радикулита ей пришлось даже нанять сиделку, которая помогает ей дома.
Как выяснил «СтарХит», проблемы у 78-летней звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» куда серьезнее: актриса борется с раком. Издание сообщает, что у актрисы рак языка.
На вопрос, правда ли, что она борется со страшной болезнью, Барбара Брыльска спокойно ответила: «Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо, но нужно время».
Фото: Кадр фильма
Актриса соблюдет меры предосторожности из-за коронавируса и старается не выходить из дома, как и все пожилые люди.
«Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой», — делится Барбара Брыльска.
На своей даче под Варшавой актриса живет в свое удовольствие — не красится и ходит, по ее словам, как хиппи.
«Иногда ко мне привозят внуков, которым шесть лет и два года, чтобы они подышали свежим воздухом. А большего мне не надо», — говорит Барбара.
Фото: Viktor Chernov/ Global Look press, Kinopoisk.ru, кадры из фильмов
Видео: Mosfilm
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