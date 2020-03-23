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78-летняя звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» борется с раком

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я выбрал вместо рекламы.
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Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год

Фото: Кадр фильма

Исполнительница главной роли в картине Эльдара Рязанова Барбара Брыльска не любит рассказывать о своем здоровье.

Барбара Брыльска не любит давать интервью, но однажды рассказала, что давно перестала отмечать дни рождения из-за возраста и проблем со здоровьем.

Эльдаровская Надя говорила, что из-за радикулита ей пришлось даже нанять сиделку, которая помогает ей дома.

Как выяснил «СтарХит», проблемы у 78-летней звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» куда серьезнее: актриса борется с раком. Издание сообщает, что у актрисы рак языка.

На вопрос, правда ли, что она борется со страшной болезнью, Барбара Брыльска спокойно ответила: «Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо, но нужно время».

Барбара Брыльска

Фото: Кадр фильма

Актриса соблюдет меры предосторожности из-за коронавируса и старается не выходить из дома, как и все пожилые люди.

«Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой», — делится Барбара Брыльска.

На своей даче под Варшавой актриса живет в свое удовольствие — не красится и ходит, по ее словам, как хиппи.

«Иногда ко мне привозят внуков, которым шесть лет и два года, чтобы они подышали свежим воздухом. А большего мне не надо», — говорит Барбара.

Фото: Viktor Chernov/ Global Look press, Kinopoisk.ru, кадры из фильмов

Видео: Mosfilm

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