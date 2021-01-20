Женщина с близорукостью придумала, как избежать запотевания очков при ношении маски

Подписчики, столкнувшиеся с аналогичным неудобством, назвали способ гениальным. «Раньше мои очки тоже постоянно запотевали, и я ничего не видел», — признался один из комментаторов. «Могу поспорить, что этот лайфхак поможет очень многим людям», — предположил еще один подписчик. «Вчера этот метод отлично помог мне!», — признался юзер.

Ранее на просторах Сети появилось странное видео, демонстрирующее, как сделать маску самостоятельно из старого бюстгальтера. В ролике можно увидеть неизвестную японскую девушку, которая разрезала бюстгальтер пополам в том месте, где соединяются две чашки.