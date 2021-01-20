Женщина с близорукостью придумала, как избежать запотевания очков при ношении маски
42-летняя мать троих детей живет в графстве Шеффилд и работает шеф-поваром. Как уточнила женщина, из-за близорукости она вынуждена носить очки постоянно. Во время пандемии коронавируса британка столкнулась с проблемой. Из-за ношения маски очки всегда запотевали, а она не могла нормально видеть.
Однако повар нашла решение этого вопроса. По ее словам, чтобы очки не запотевали, достаточно сделать так, чтобы ткань плотнее прилегала к лицу. На кадрах она показывает, как завязывает петли защитного средства в узлы. Затем автор ролика подгибает образовавшиеся углы внутрь. Зрители могут заметить, что очки англичанки перестают потеть.
Подписчики, столкнувшиеся с аналогичным неудобством, назвали способ гениальным. «Раньше мои очки тоже постоянно запотевали, и я ничего не видел», — признался один из комментаторов. «Могу поспорить, что этот лайфхак поможет очень многим людям», — предположил еще один подписчик. «Вчера этот метод отлично помог мне!», — признался юзер.
Ранее на просторах Сети появилось странное видео, демонстрирующее, как сделать маску самостоятельно из старого бюстгальтера. В ролике можно увидеть неизвестную японскую девушку, которая разрезала бюстгальтер пополам в том месте, где соединяются две чашки.
Затем она отрезала боковые части с застежкой, оставив только бретельку, которая крепится непосредственно к чашке. Позже мастер взяла клей для ткани и приклеила свободный конец бретельки к противоположному верхнему концу «маски» и проделала то же самое со вторым ремешком, прилепив его по нижнему краю — для более надежного прилегания ткани к лицу.
Фото и видео: TikTok/@mariaflamingolady2, pexels.com
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