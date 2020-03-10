Женщины придумали неожиданный способ защиты от «китайского» коронавируса
Эпидемия коронавируса привела к ажиотажному спросу на хирургические маски и антисептики. Найти их становится с каждым днем все сложнее из-за того, что эти средства защиты полностью распроданы. Но Интернет не дремлет, и на его просторах появилось странное видео, демонстрирующее, как сделать маску самостоятельно из старого бюстгальтера. Им заинтересовался британский онлайн-портал The Sun.
В ролике можно увидеть неизвестную японскую девушку, которая разрезала бюстгальтер пополам в том месте, где соединяются две чашки. Затем она отрезала боковые части с застежкой, оставив только бретельку, которая крепится непосредственно к чашке. Затем она взяла клей для ткани и приклеила свободный конец бретельки к противоположному верхнему концу «маски» и проделала то же самое со вторым ремешком, прилепив его по нижнему краю – для более надежного прилегания ткани к лицу. Видео быстро стало вирусным и за пару часов после размещения в Facebook набрало больше 133 тысяч просмотров, однако получило неоднозначную реакцию. Одни восхваляли простоту и гениальность идеи, а другие были совершенно сбиты с толку. Однако эксперты подчеркнули, что такая маска вряд ли защитит от коронавируса (как и от любого другого вируса тоже), поскольку в ней, в отличие от хирургической, нет защитного фильтра. «Чем хороша эта маска? В ней нет фильтра, так что она бесполезна», «Лучше поискать и купить действительно работающий вариант», «А для чего нужна такая маска? Как модный аксессуар разве что, ведь она не защитит от возможной инфекции», – написали некоторые из них.
Врачи подтвердили мнение обычных людей, заявив, что в хирургических масках, которые продаются в аптеках во всем мире, содержится специальный фильтр, который очищает воздух в соответствии с промышленными стандартами и позволяет не вдыхать опасные мелкие частицы, например, пыль, плесень или аэрозольную краску. Как правило, они имеют 8-часовой срок годности или до засорения – в зависимости от области их применения. Однако специалисты подчеркивают, помимо того, что вы надели маску, важно еще правильно ее носить, иначе эффективность от нее существенно снижается.
Фото: instagram
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