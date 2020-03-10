Женщины придумали неожиданный способ защиты от «китайского» коронавируса

Врачи подтвердили мнение обычных людей, заявив, что в хирургических масках, которые продаются в аптеках во всем мире, содержится специальный фильтр, который очищает воздух в соответствии с промышленными стандартами и позволяет не вдыхать опасные мелкие частицы, например, пыль, плесень или аэрозольную краску. Как правило, они имеют 8-часовой срок годности или до засорения – в зависимости от области их применения. Однако специалисты подчеркивают, помимо того, что вы надели маску, важно еще правильно ее носить, иначе эффективность от нее существенно снижается.

Фото: instagram

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