Женщина отпраздновала 108-летие и поделилась секретом долголетия

Близкие и родственники американки проживают в разных городах США. Они позвонили Кэрри Ли Рейнольдс, чтобы поздравить с днем рождения. Кроме того, мэр Нью-Броктона устроила перед домом долгожительницы небольшой парад. Рейнольдс рассказала собравшимся, как ей удалось дожить до такого возраста. По ее словам, нужно верить в Бога, много трудиться, быть добрее и не лезть в чужие дела.

Ранее 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Вирджиния Лейтнер из штата Миссури считает, что правильное питание и физическая активность пусть и важны, а все же ключом к постоянному ощущению молодости даже в 100 лет является креативность и желание идти в ногу со временем.

Она брала уроки, чтобы научиться пользоваться компьютером, начинала шить и демонстрировала свои картины на конкурсах. Позитив и желание постоянно чем-то заниматься помогают женщине держаться на плаву.