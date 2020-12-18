Женщина отпраздновала 108-летие и поделилась секретом долголетия
Она - потомок первой афроамериканской семьи, поселившейся в населенном пункте после завершения Гражданской войны в США, а также освобождения рабов. Кроме девочки, у родителей было еще девять детей.
Как уточнила женщина, пандемия коронавируса – самая серьезная эпидемия, которую она застала. Когда ей было шесть лет, она пережила «испанку». Это смертельный грипп, который в 1918-1919 годах унес жизни десятков миллионов людей.
Близкие и родственники американки проживают в разных городах США. Они позвонили Кэрри Ли Рейнольдс, чтобы поздравить с днем рождения. Кроме того, мэр Нью-Броктона устроила перед домом долгожительницы небольшой парад. Рейнольдс рассказала собравшимся, как ей удалось дожить до такого возраста. По ее словам, нужно верить в Бога, много трудиться, быть добрее и не лезть в чужие дела.
Ранее 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Вирджиния Лейтнер из штата Миссури считает, что правильное питание и физическая активность пусть и важны, а все же ключом к постоянному ощущению молодости даже в 100 лет является креативность и желание идти в ногу со временем.
Она брала уроки, чтобы научиться пользоваться компьютером, начинала шить и демонстрировала свои картины на конкурсах. Позитив и желание постоянно чем-то заниматься помогают женщине держаться на плаву.
Фото: pixabay.com
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