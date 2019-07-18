Не только спорт и полезная еда: 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

«Я всегда говорю: «Только не просите меня быть хорошей, потому что я хочу танцевать и веселиться», — рассказала Вирджиния американскому изданию STAT News.

Она брала уроки, чтобы научиться пользоваться компьютером, начинала шить и демонстрировала свои картины на конкурсах. Позитив и желание постоянно чем-то заниматься помогают женщине держаться на плаву — кроме того, все ее родственники доживали до 90 лет и чувствовали себя хорошо, поэтому огромную роль в долголетие сыграли и гены.

«Я открыла клуб оптимистов прямо в своем доме. Там люди могут собраться, общаться, обмениваться опытом, чтобы иметь возможность взглянуть на ситуацию под другим углом», — делится рекомендациями Вирджиния.

Она не прекращает учиться, пусть и официально посещала в школе только 8 классов: из-за постоянно прогрессирующего мира Лейтнер регулярно приходится узнавать что-то новое или модернизировать старое. Так, например, она давно не покупает одежду в магазинах, предпочитая создавать вещи себе самостоятельно, а не так давно взялась за изучение современных смартфонов, чтобы не отставать от более молодого поколения.