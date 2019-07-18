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Не только спорт и полезная еда: 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Вирджиния Лейтнер сама шьет себе одежду, участвует в художественных конкурсах и учится работать на компьютере.

Долголетие — не миф, но вопрос в том, как к этому прийти: кто-то усиленно занимается спортом, живет на природе и в принципе ведет здоровый образ жизни, но заканчивает свой путь слишком рано, а кто-то может и в 90 лет не расставаться с пагубными привычками. И как же тут понять, какой вариант на самом деле эффективнее.

104-летняя Вирджиния Лейтнер из штата Миссури считает, что правильное питание и физическая активность пусть и важны, а все же ключом к постоянному ощущению молодости даже в 100 лет является креативность и желание идти в ногу со временем.

«Я всегда говорю: «Только не просите меня быть хорошей, потому что я хочу танцевать и веселиться», — рассказала Вирджиния американскому изданию STAT News.

Она брала уроки, чтобы научиться пользоваться компьютером, начинала шить и демонстрировала свои картины на конкурсах. Позитив и желание постоянно чем-то заниматься помогают женщине держаться на плаву — кроме того, все ее родственники доживали до 90 лет и чувствовали себя хорошо, поэтому огромную роль в долголетие сыграли и гены.

«Я открыла клуб оптимистов прямо в своем доме. Там люди могут собраться, общаться, обмениваться опытом, чтобы иметь возможность взглянуть на ситуацию под другим углом», — делится рекомендациями Вирджиния.

Она не прекращает учиться, пусть и официально посещала в школе только 8 классов: из-за постоянно прогрессирующего мира Лейтнер регулярно приходится узнавать что-то новое или модернизировать старое. Так, например, она давно не покупает одежду в магазинах, предпочитая создавать вещи себе самостоятельно, а не так давно взялась за изучение современных смартфонов, чтобы не отставать от более молодого поколения.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Facebook

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