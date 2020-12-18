Жених без маски скрыл COVID-19 от гостей и заразил свадебного фотографа
Фотограф не стала называть своего имени, но рассказала, что в ноябре сняла ноябрьское мероприятие, на котором гости были без масок. При этом на торжестве подруга невесты оговорилась, что тест жениха положительный, добавив: «Не волнуйтесь. У него нет симптомов».
Фотограф и ее помощник покинули свадьбу до того, как она закончилась, что вызвало негативную реакцию со стороны других участников мероприятия.
Фотограф услышала от свадебного организатора обвинения в непрофессионализме. Координатор заявила, что она хочет испортить день «невинной невесты».
Через несколько дней после регистрации фотограф слегла с коронавирусом. Ей пришлось пропустить другие съемки, перенести клиентов на иные даты, а также отправить своих детей к родственникам, чтобы те не заболели. Когда фотограф, страдающий астмой, заболела, молодожены «не заботились» о ней и отказались извиняться за то, что подвергли человека опасности.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил места, где можно незаметно заразиться коронавирусом. По его словам, самым опасным местом является метро в час пик. Стоит максимально избегать эскалаторов и вагонов старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.
Фото: pexels.com
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