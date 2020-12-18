Жених без маски скрыл COVID-19 от гостей и заразил свадебного фотографа

Фотограф не стала называть своего имени, но рассказала, что в ноябре сняла ноябрьское мероприятие, на котором гости были без масок. При этом на торжестве подруга невесты оговорилась, что тест жениха положительный, добавив: «Не волнуйтесь. У него нет симптомов».

Фотограф и ее помощник покинули свадьбу до того, как она закончилась, что вызвало негативную реакцию со стороны других участников мероприятия.