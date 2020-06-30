49-летнюю Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

У 49-летней Аниты Цой диагностировали коронавирус. Артистку экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Цой Анну Кружель.

Известно, что Анита Цой соблюдала все меры предосторожности и ответственно относилась к режиму самоизоляции. Поэтому пока никто не может предположить, где Анита подхватила вирус.

За несколько месяцев, что страна находилась на карантине, поступали новости о диагностированном COVID-19 у Татьяны Васильевой, Надежды Бабкиной, Льва Лещенко, Александра Васильева, Елены Воробей, Анатолия Трушкина (писатель-сатирик скончался, — прим. ред.), Влада Соколовского и многих других известных личностей.

По данным оперативного штаба, на 30 июня в России зафиксировали 647 849 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 6 693 новых пациентов, за весь период выздоровели 412 650 заболевших, 9 320 скончались, не справившись с недугом.