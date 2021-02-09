Вызывающий кровавую рвоту неизвестный вирус убил 15 человек в Танзании

Неизвестный вирус выявили в регионе Мбея на юге африканского государства. Из-за него в больницы госпитализировали более 50 человек, 15 из которых скончались. Инфекция вызывает у больных кровавую рвоту. Смерть наступает в течение нескольких часов. Как уточнили ученые, основным признаком болезни можно считать тошноту.

По мнению медиков, вспышка заболевания не грозит широким распространением. Чаще всего от вируса страдают мужчины. Эксперты на данный момент проверяют местную воду на возможное загрязнение ртутью.