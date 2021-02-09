Вызывающий кровавую рвоту неизвестный вирус убил 15 человек в Танзании
Неизвестный вирус выявили в регионе Мбея на юге африканского государства. Из-за него в больницы госпитализировали более 50 человек, 15 из которых скончались. Инфекция вызывает у больных кровавую рвоту. Смерть наступает в течение нескольких часов. Как уточнили ученые, основным признаком болезни можно считать тошноту.
По мнению медиков, вспышка заболевания не грозит широким распространением. Чаще всего от вируса страдают мужчины. Эксперты на данный момент проверяют местную воду на возможное загрязнение ртутью.
Ранее ВОЗ предупредила о возможности новой пандемии из-за вируса Nipah. Впервые этот вирус был найден в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов. Заболевание получило название местности, реки Нипах, где и было выявлено. С тех пор в Южной Азии произошло 12 очагов распространения.
Как считают специалисты, смертность от вируса Nipah может достигать 40–75%, при этом болезнь распространяется чрезвычайно быстро. Зараженные могут переносить болезнь бессимптомно, кроме того, NiV вызывает смертельный энцефалит. Ученые еще не изобрели препаратов, способных победить его.
Фото: pixabay.com
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