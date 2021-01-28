ВОЗ предупредила о возможности новой пандемии из-за вируса Nipah
Впервые этот вирус был найден в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов. Заболевание получило название местности, реки Нипах, где и было выявлено. С тех пор в Южной Азии произошло 12 очагов распространения.
Как считают специалисты, смертность от вируса Nipah может достигать 40–75%, при этом болезнь распространяется чрезвычайно быстро. Зараженные могут переносить болезнь бессимптомно, кроме того, NiV вызывает смертельный энцефалит. Ученые еще не изобрели препаратов, способных победить его.
Природными носителями вируса называют плодоядных летучих лисиц из отряда крылановых. Они обитают в южном Китае, Юго-Восточной Азии, Африке, Новой Гвинее, а также в Австралии. Как уточнили исследователи, при этом сами животные не болеют.
Люди заражаются после контакта со свиньями. Кроме того, вирус остается на поверхности плодов из-за выделений зараженных крыланов. ВОЗ заявила о необходимости принять меры профилактики. Международная организация хочет сократить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Кроме того, специалисты рекомендуют кипятить свежесобранный финиковый сок и тщательно мыть сами плоды перед едой.
Фото: pixabay.com
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