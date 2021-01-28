ВОЗ предупредила о возможности новой пандемии из-за вируса Nipah

Впервые этот вирус был найден в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов. Заболевание получило название местности, реки Нипах, где и было выявлено. С тех пор в Южной Азии произошло 12 очагов распространения.

Как считают специалисты, смертность от вируса Nipah может достигать 40–75%, при этом болезнь распространяется чрезвычайно быстро. Зараженные могут переносить болезнь бессимптомно, кроме того, NiV вызывает смертельный энцефалит. Ученые еще не изобрели препаратов, способных победить его.