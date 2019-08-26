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Названы главные причины, почему в уголках рта появляются «заеды»

Российский врач-терапевт Филипп Кузьменко объяснил главные причины возникновения хейлита или так называемых «заед», а также рассказал, как с ними бороться.

По словам специалиста, которые цитирует медицинский портал «МедикФорум», болезненные трещинки и воспаления в уголках губ возникают у людей из-за аллергии в том числе и на косметику, неправильного питания, употребления каких-то редких или необычных продуктов, стресса, чрезмерно долгого пребывания на солнце. Также причиной их появления может стать ношение зубных протезов и такие заболевания, как диабет, кандидоз полости рта.

Кроме того, спровоцировать появление хейлита могут и внешние факторы (перепады температур, холодная погода) и вредные привычки – особенно частое облизывание и покусывание губ.

Прежде чем лечить «заеды», сначала надо разобраться в причинах их появления. Для этого врач должен взять пробы кожи и провести анализ. В особо запущенных случаях, когда раны начинают кровоточить, назначается биопсия.

Выяснив причину, можно назначать лечение. Но в любом случае прежде всего стоит обратить внимание на гигиену полости рта, сходить к стоматологу, чтобы пролечить все больные зубы, подобрать хорошее увлажнение, а главное – скорректировать питание, увеличив в меню количество свежих овощей и фруктов.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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