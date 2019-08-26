Названы главные причины, почему в уголках рта появляются «заеды»

По словам специалиста, которые цитирует медицинский портал «МедикФорум», болезненные трещинки и воспаления в уголках губ возникают у людей из-за аллергии в том числе и на косметику, неправильного питания, употребления каких-то редких или необычных продуктов, стресса, чрезмерно долгого пребывания на солнце. Также причиной их появления может стать ношение зубных протезов и такие заболевания, как диабет, кандидоз полости рта.

Кроме того, спровоцировать появление хейлита могут и внешние факторы (перепады температур, холодная погода) и вредные привычки – особенно частое облизывание и покусывание губ.