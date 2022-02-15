Всего 2,5 чашки зеленого чая в день помогут снизить риск гипертонии на 65%

Самым эффективным напитком, как утверждает Daily Express, стал зеленый чай. В составе именно этого чая содержится большая концентрация полифенолов и антиоксидантов. Клинические исследования показали, что систематическое использование значительно сокращает риск развития гипертонии. При 2,5 порции в день риск падает на 65 процентов.

«У тех, кто в течение года выпивал как минимум ½ чашки зеленого чая средней крепости в день, риск развития гипертонии снизился на 46% по сравнению с теми, кто этой привычке не следовал. Среди тех, кто выпивал более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого давления сократился на 65%», — отмечается в одном из исследований.

Пользу отметили и в чае улун. По мнению экспертов, если пить больше 600 миллилитров ежедневно, то риск развития гипертонии будет еще ниже. Зеленый чай содержит катехины. Они открывают белковые каналы в мембранах, которые контролируют состояние в сосудах.