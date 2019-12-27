«Все детство пронеслось перед глазами»: беременная Анастасия Костенко получила травму незадолго до родов

«Моя поддержка на ближайшие 3 недели. Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель- хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь. Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала — подходила и целовала меня. P.S. Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие.

перелом», — пожаловалась Анастасия Костенко.