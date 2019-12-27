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«Все детство пронеслось перед глазами»: беременная Анастасия Костенко получила травму незадолго до родов

25-летняя Анастасия Костенко сломала правую руку.

«Моя поддержка на ближайшие 3 недели. Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель- хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь. Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала — подходила и целовала меня. P.S. Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие.

перелом», — пожаловалась Анастасия Костенко.

«Хотя, скорее всего, сегодня во мне проснулись гены дедушки Владимира Ситникова( отца моей мамы), который был штурманом наведения и ушел на пенсию начальником парашютно-десантной службы. Все детство пронеслось перед глазами, уж очень я бедОвая была», — пытается шутить она.

Желаем будущей маме скорейшего восстановления.

Фото и видео: instagram

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