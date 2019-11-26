Анастасия Костенко о неожиданных проблемах с беременностью: «Трудности могут появляться бессимптомно»
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Фото: Instagram Анастасии Костенко
Не так давно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вернулись с отдыха в Абу-Даби. В ожидании второго ребенка, модель и футболист без страха отправилась погреться у океана. Однако после возвращения будущая мама попала в больницу.
«Мы вернулись действительно отдохнувшие и невероятно счастливые. На отдыхе не было НИКАКИХ проблем, я наслаждалась уединением с семьей и параллельно прислушивалась к организму, который намеками, на что-то идущее не по плану, не баловал. На следующий день, окрыленные с любимым, мы поехали на плановый осмотр к врачу. Дурачились, на вечер строили планы, даже в телеграм пообещали не теряться, но... Меня оставили до 25 в госпитале», — написала она.
«Не буду вдаваться в подробности по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо. Ну как сказать, учусь справляться с Милашкой, не таская на руках. На помощь мне приехала мамочка (свекровь), спасибо ей огромное. Нянчатся на пару с Димкой (не любит он некоторые моменты перекладывать на помощников). Со вчерашнего вечера я наконец-то дома», — успокоила она публику.
Своим подписчицам Анастасия реклмендует беречь себя: «Беременность — не время, когда можно проявлять героизм (оставьте это на роды) и неоправданно рисковать тоже не имеет смысла, а тем более, некоторые трудности могут появляться БЕССИМПТОМНО. Планируя погодок нужно заранее предусмотреть любые внештатные ситуации (хорошо, что с этим у нас не было проблем). Хорошо, что Милашка в том возрасте, когда можно спускаться по ступеням за ручку и она может ходить самостоятельно. Спасибо, любимый, что всегда был рядом! (Не удивляйтесь, ведь большинство мужчин любят переживать наедине, это факт). Если бы не ты — я бы с ума сошла».
Фото и видео: instagram
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