Врачи выявили, что боль в ногах может быть симптомом рака

В России у мужчин на первом месте - онкологические заболевания бронхов и дыхательных путей, затем идут рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. В свою очередь, у женщин чаще всего встречаются злокачественные новообразования молочной железы, рак кожи и матки.

Как уточнил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн, самое важное правило для предупреждения онкологии - регулярный чек-ап. Диспансеризация позволяет выявить заболевание на ранней стадии, что существенно повышает шансы на полное выздоровление и стойкую ремиссию. При этом чем старше становится человек, тем больше возрастают риски появления новообразований.

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