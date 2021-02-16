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Врачи выявили, что боль в ногах может быть симптомом рака

Боль в ногах может свидетельствовать о наличии у человека рака предстательной железы, пишет Express.

Как уточнили ученые, в случае появления боли в верхней части ног, позвоночнике или бедрах, необходимо немедленно обратиться к врачу. Исследование сможет подтвердить или опровергнуть догадки.

Кроме того, ученые назвали симптомами этого вида онкологии проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции. Больные раком предстательной железы могут иметь проблемы с мочеиспусканием и кровь в семенной жидкости.

В России у мужчин на первом месте - онкологические заболевания бронхов и дыхательных путей, затем идут рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. В свою очередь, у женщин чаще всего встречаются злокачественные новообразования молочной железы, рак кожи и матки.

Как уточнил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн, самое важное правило для предупреждения онкологии - регулярный чек-ап. Диспансеризация позволяет выявить заболевание на ранней стадии, что существенно повышает шансы на полное выздоровление и стойкую ремиссию. При этом чем старше становится человек, тем больше возрастают риски появления новообразований.

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Фото: pixabay.com

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