Какими видами рака чаще всего болеют россияне

Также Каприн отметил, что самое важное правило для предупреждения онкологии — регулярный чек-ап. Диспансеризация позволяет выявить заболевание на ранней стадии, что существенно повышает шансы на полное выздоровление и стойкую ремиссию. При этом чем старше становится человек, тем больше возрастают риски появления новообразований. «После 65 лет это примерно от 7% до 10% плюс каждое пятилетие», — отметил врач, добавив, что молодые люди и дети болеют раком значительно реже.

Фото: depositphotos

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