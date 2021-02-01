Какими видами рака чаще всего болеют россияне
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметил, что рак «делится» по половому признаку. Так, у мужчин на первом месте — онкологические заболевания бронхов и дыхательных путей, затем идут рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. В свою очередь, у женщин чаще всего встречаются злокачественные новообразования молочной железы, рак кожи и матки.
Также Каприн отметил, что самое важное правило для предупреждения онкологии — регулярный чек-ап. Диспансеризация позволяет выявить заболевание на ранней стадии, что существенно повышает шансы на полное выздоровление и стойкую ремиссию. При этом чем старше становится человек, тем больше возрастают риски появления новообразований. «После 65 лет это примерно от 7% до 10% плюс каждое пятилетие», — отметил врач, добавив, что молодые люди и дети болеют раком значительно реже.
Фото: depositphotos
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