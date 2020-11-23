Врачи вытащили из желудка школьницы огромный комок волос в форме валенка
Размер «опухоли» достиг 15 сантиметров. Эксперты сделали 12-летней девочке рентген. Они увидели ужасающую картину. В желудке ребенка образовался огромный комок из волос со слизью и содержимым органа. По словам специалистов, они еще не встречали случаев трихобезоара, зашедших так далеко.
Перед тем, как попасть в больницу, девочка страдала от сильных, ноющих болей в животе. Часто у нее появлялась рвота, не было аппетита. При эндоскопическом исследовании в ДРКБ была выявлена непроходимость, начиная с нижних отделов пищевода. Хирургам пришлось провести обширную полостную операцию, извлекать из желудка ком через открытый доступ.
Фото: instagram.com/p/CH4X8YdMopw
«Приводим эту информацию исключительно к вниманию родителей и в назидание: будьте внимательны к своим детям! Этот "валенок" извлечен недавно хирургами ДРКБ в ходе операции», — подписали пост врачи.
Ранее российские медики удалили из желудка пятилетней девочки ком волос длиной в метр. «Волосяная опухоль» заняла практически весь желудочно-кишечный тракт малышки, проживающей с родителями в Нижнекамске, Татарстан.
Отец и мать привезли девочку в больницу, потому что она постоянно жаловалась на тошноту, боли в животе и рвоту. Доктора сделали ей УЗИ, которое показало, что практически весь желудок, часть тонкого кишечника и двенадцатиперстной кишки занимает странное инородное тело.
Фото: Instagram/ @p/CH4X8YdMopw, pixabay.com
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