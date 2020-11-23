Врачи вытащили из желудка школьницы огромный комок волос в форме валенка

Размер «опухоли» достиг 15 сантиметров. Эксперты сделали 12-летней девочке рентген. Они увидели ужасающую картину. В желудке ребенка образовался огромный комок из волос со слизью и содержимым органа. По словам специалистов, они еще не встречали случаев трихобезоара, зашедших так далеко.

Перед тем, как попасть в больницу, девочка страдала от сильных, ноющих болей в животе. Часто у нее появлялась рвота, не было аппетита. При эндоскопическом исследовании в ДРКБ была выявлена непроходимость, начиная с нижних отделов пищевода. Хирургам пришлось провести обширную полостную операцию, извлекать из желудка ком через открытый доступ.