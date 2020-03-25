Российские врачи удалили из желудка 5-летней девочки ком волос длиной в метр
Как сообщил российский онлайн-портал KazanFirst, родители привезли девочку в больницу, потому что она постоянно жаловалась на тошноту, боли в животе и рвоту. Доктора сделали ей УЗИ, которое показало, что в практически весь желудок, часть тонкого кишечника и двенадцатиперстной кишки занимает странное инородное тело. Специалисты определили, что это трихобезоар, и юной пациентке необходима срочная операция, чтобы извлечь его.
В результате оперативного вмешательства хирурги с удивлением вытащили из девочки плотный комок волос длиной в 1 метр и весом около 300 граммов. Сейчас девочка уже поправилась, чувствует себя отлично и готовится к выписке домой. Заведующий хирургическим отделением №1 Нижнекамской детской городской больницы Алексей Спиридонов объяснил ситуацию: по его словам, эта патология относительно редкая, но все же надо быть внимательными к привычкам и особенностям поведения своих детей, особенно девочек, у которых вредная привычка есть волосы, шерстяные изделия и войлок встречается гораздо чаще. «Проглоченные волосы так и остаются в желудке, в итоге в желудке образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. У детей могут образовываться безоары в результате проглатывания жевательной резинки или пластилина», – добавил он.
Фото: depositphotos
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