Российские врачи удалили из желудка 5-летней девочки ком волос длиной в метр

В результате оперативного вмешательства хирурги с удивлением вытащили из девочки плотный комок волос длиной в 1 метр и весом около 300 граммов. Сейчас девочка уже поправилась, чувствует себя отлично и готовится к выписке домой. Заведующий хирургическим отделением №1 Нижнекамской детской городской больницы Алексей Спиридонов объяснил ситуацию: по его словам, эта патология относительно редкая, но все же надо быть внимательными к привычкам и особенностям поведения своих детей, особенно девочек, у которых вредная привычка есть волосы, шерстяные изделия и войлок встречается гораздо чаще. «Проглоченные волосы так и остаются в желудке, в итоге в желудке образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. У детей могут образовываться безоары в результате проглатывания жевательной резинки или пластилина», – добавил он.

Фото: depositphotos

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