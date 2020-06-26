«Врачи врали, ей было плохо»: муж умершей после родов чемпионки мира по стрельбе раскрыл детали трагедии

1 июня чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по спортивной стрельбе — сербская спортсменка Бобана Величкович родила первенца. Сына назвали Вукасином, но ребенка мать так и не увидела. После родов у нее случилось два приступа высокого давления и врачи не разрешили приносить ей ребенка. А через 20 дней Бобана умерла после недельной комы.

Супруг спортсменки — тренер по гандболу Мирослав Момчилович рассказал сербскому изданию blic.rs о последних днях жизни жены и как боролся за ее здоровье.

«Беременность жены вел акушер Зоран Рошко, работающий в частной клинике. 1 июня Бобане сделали плановое кесарево сечение — у нее был диабет и повышенное давление. После рождения нашего сына мне сказали, что жены поднялось давление и увидеть ее сразу не смогу. Утром следующего дня я пришел в клинику, где мне сообщили, что у нее крайне тяжелое состояние роженицы с высоким давлением (эклампсия), — рассказал Мирослав Момчилович.

Прочитав о диагнозе испуганный муж захотел перевести супругу в другу клинику, но медик его уверил, что у него уже были роженицы с подобными проблемами и все будет хорошо.