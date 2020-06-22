Тяжелые роды и кома: 31-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после появления на свет ее первенца

21 июня 2020 года умерла сербская спортсменка — экс-чемпионка мира по спортивной стрельбе и действующая чемпионка Европы 30-летняя Бобана Величкович. Она ушла из жизни после тяжелых родов. Известно, что малыш родился еще 20 дней назад, и все это время медики боролись за жизнь спортсменки. Причиной ее смерти стали осложнения после тяжелых родов, в том числе преэклампсия (расстройство беременности с высоким давлением и значительным количеством белка в моче).

Последнюю неделю Бобана находилась в коме. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Бобана Величкович 10 лет входила в сборную Сербии. На последнем чемпионате Европы, проходившем в Польше, она завоевала две золотые медали (командую и личную). Чемпионкой мира она стала в 2014 году на соревнованиях в Гранаде. Золотые медали на чемпионатах Европы она получала 8 раз, а также два серебра и три бронзы.