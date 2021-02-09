Врачи удалили 20-сантиметровую опухоль из груди шестилетнего мальчика

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, этот случай уникальный, так как опухоль таких больших размеров не оказывала практически никакого влияния на самочувствие ребенка. Хирурги удалили ее эндоскопическим способом. Все важные функции организма ребенка быстро восстановились. В общую палату его перевели уже на вторые сутки после хирургического вмешательства.

Ранее петербургские медики удалили 13-летней россиянке редкую опухоль размером с теннисный мяч. Изначально пациентке ставили диагноз «пневмония», потом врачи заподозрили у нее туберкулез. Более тщательное обследование выявило опухоль правого легкого. При этом новообразование пронизывало весь орган. Кроме того, оно отодвигало пищевод и левую легочную артерию.