Врачи нашли у девочки редкую опухоль размером с теннисный мяч

Как объяснили специалисты, всего опухоль такого рода была найдена только у 12 взрослых во всем мире. Среди детей известны три случая, в одном из них рак распространился на все легкие.

Российская школьница прошла три сеанса химиотерапии. Медики добивались уменьшения размера и распространенности опухоли. Новообразование оказалось агрессивным и нечувствительным к химиотерапии. В январе 2021 года девочке правое легкое удалили полностью. Сейчас подросток проходит реабилитацию. Эксперты подбирают для нее таргетную терапию, способную победить рак.

Ранее женщине удалили жировую опухоль размером с дыню, с которой она ходила девять лет. Из-за доброкачественного новообразования весом почти три килограмма, расположенного на плече, американка Джеки испытывала сильные психические и физические страдания.