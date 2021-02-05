Врачи нашли у девочки редкую опухоль размером с теннисный мяч
Рак у школьницы нашли еще в августе 2020 года. Изначально пациентке ставили диагноз «пневмония», потом врачи заподозрили у нее туберкулез. Более тщательное обследование выявило опухоль правого легкого. При этом новообразование пронизывало весь орган, врастало в средостение. Кроме того, оно отодвигало пищевод и левую легочную артерию.
Как объяснили специалисты, всего опухоль такого рода была найдена только у 12 взрослых во всем мире. Среди детей известны три случая, в одном из них рак распространился на все легкие.
Российская школьница прошла три сеанса химиотерапии. Медики добивались уменьшения размера и распространенности опухоли. Новообразование оказалось агрессивным и нечувствительным к химиотерапии. В январе 2021 года девочке правое легкое удалили полностью. Сейчас подросток проходит реабилитацию. Эксперты подбирают для нее таргетную терапию, способную победить рак.
Ранее женщине удалили жировую опухоль размером с дыню, с которой она ходила девять лет. Из-за доброкачественного новообразования весом почти три килограмма, расположенного на плече, американка Джеки испытывала сильные психические и физические страдания.
Фото: pixabay.com
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