Женщине удалили жировую опухоль размером с дыню, с которой она ходила 9 лет
Как сообщила 50-летняя женщина в эфире выпуска шоу на телеканале TLC, шишка была похожа на шар для боулинга или большую дыню. «Она была такой странной формы, сильно торчала и со временем стала просто огромной», — пояснила Джеки. Поначалу новообразование было очень маленьким и лишь слегка выпячивалось. Впервые оно появилось 9 лет назад, но бесконтрольно расти начало около года назад. Американку обследовал семейный врач, который заявил, что ничего страшного не видит, и такой вид опухоли весьма распространен.
Джеки призналась, что до того, как все это началось, она вела активный образ жизни и была очень социализированной, но теперь слишком стесняется выходить на улицу, потому чаще всего работает в саду и избегает людей. «Раньше я была веселой и открытой, но сейчас будто спряталась в раковину», — заявила она, добавив, что ей сложно смотреть на себя в зеркало. Устав от мучений, американка отправилась в Калифорнию, чтобы хирург-дерматолог удалил ей липому. Однако прежде чем лечь под нож, женщина по настоянию врача сделала МРТ, которое показало, что жировик заключен в своеобразную сетку из фиброзной ткани, что затрудняет ее удаление. Также специалист был шокирован тем, насколько оно тяжелое. Из-за размера липомы ее пришлось вскрыть без гарантий успеха. Операция продлилась очень долго, опухоль пришлось удалять частями, но в итоге все завершилось благополучно. Благодаря этому уверенность Джеки в собственных силах вернулась.
Фото: depositphotos
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