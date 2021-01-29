Женщине удалили жировую опухоль размером с дыню, с которой она ходила 9 лет

Джеки призналась, что до того, как все это началось, она вела активный образ жизни и была очень социализированной, но теперь слишком стесняется выходить на улицу, потому чаще всего работает в саду и избегает людей. «Раньше я была веселой и открытой, но сейчас будто спряталась в раковину», — заявила она, добавив, что ей сложно смотреть на себя в зеркало. Устав от мучений, американка отправилась в Калифорнию, чтобы хирург-дерматолог удалил ей липому. Однако прежде чем лечь под нож, женщина по настоянию врача сделала МРТ, которое показало, что жировик заключен в своеобразную сетку из фиброзной ткани, что затрудняет ее удаление. Также специалист был шокирован тем, насколько оно тяжелое. Из-за размера липомы ее пришлось вскрыть без гарантий успеха. Операция продлилась очень долго, опухоль пришлось удалять частями, но в итоге все завершилось благополучно. Благодаря этому уверенность Джеки в собственных силах вернулась.

Фото: depositphotos

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