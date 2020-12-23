Врачи извлекли из сердца мужчины два обломка иглы

Врачи незамедлительно обследовали парня. Один из обломков в момент обращения в клинику «уже находился в перикарде», а в сердечной сумке была кровь. Все могло закончиться летальным исходом, врачи провели экстренную операцию.

Как объяснили специалисты, найти фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. «Оба фрагмента в ходе операции были извлечены. Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает», - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что врачи больницы имени Кончаловского в Зеленограде помогли прожившему 50 лет с монетой в носу москвичу. Мужчина обратился в поликлинику и пожаловался на затрудненное дыхание. Пациента осмотрели с помощью компьютерной томограммы. Врачи заметили в носовом проходе 59-летнего мужчины инородный предмет. Из-за него у мужчины была искривлена носовая перегородка.